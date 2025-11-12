Mevduat piyasasında çift yönlü hareketlilik: Faizler düşerken döviz mevduatları artıyor

Bankalardaki Mevduat Artışı Rekor Kırarken, Döviz Talebi ve Faiz Oranlarındaki Değişimler Dikkat Çekiyor

Bankacılık sektöründe mevduat hesaplarındaki büyüme trendi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla toplam mevduat 25 trilyon 371 milyar 540 milyon liraya ulaştı. Bu, yılbaşından bu yana yüzde 33,5'lik bir artış anlamına geliyor. Mevduatın büyük bir kısmı, yaklaşık 14 trilyon 725 milyar lirası, gerçek kişilerin hesaplarında bulunuyor. Aylık bazda ise mevduatlarda 403 milyar liralık bir artış kaydedildi. Bu sürekli yükseliş trendi, Türk lirasının güvenilir bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak, mevduat faizlerinde son dönemde bir düşüş yaşanıyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasadaki genel likidite durumuyla yakından ilişkili. Faiz oranlarındaki düşüş, yatırımcıları farklı alternatiflere yöneltebilir. Özellikle döviz mevduatlarında görülen artış, bu durumun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bloomberg HT'nin haberine göre, Ekim ayında döviz mevduatları 3,5 milyar dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatının 31 Ekim haftasında 800 milyon dolar arttığını açıkladı.

Öte yandan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ise azalma devam ediyor. BDDK verilerine göre, KKM hesapları 31 Ekim haftasında 39 milyar 561 milyon TL azalarak, 131 milyar 454 milyon TL’ye geriledi. Bu durum, KKM'nin cazibesini yitirmeye başladığını gösteriyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki mevduat piyasası hareketli bir dönemden geçiyor. Toplam mevduatlardaki artış sürerken, faiz oranlarındaki düşüş ve döviz mevduatlarındaki yükseliş, yatırımcıların farklı stratejiler izlediğini gösteriyor olabilir. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz politikaları, kur hareketleri ve enflasyon beklentileri, mevduat piyasasının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Yatırımcıların, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek, risk ve getiri dengesini gözeterek karar vermesi gerekiyor.