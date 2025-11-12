FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mevduat piyasasında çift yönlü hareketlilik: Faizler düşerken döviz mevduatları artıyor

Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduatlar 50 aydır aralıksız yükselişini sürdürüyor. Ancak mevduat faizlerinde düşüş gözlemlenirken, döviz mevduatlarında da belirgin bir artış yaşanıyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ise azalma devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların farklı stratejiler izlediğini ve piyasadaki belirsizliklerin arttığını gösteriyor.

Mevduat piyasasında çift yönlü hareketlilik: Faizler düşerken döviz mevduatları artıyor

Bankalardaki Mevduat Artışı Rekor Kırarken, Döviz Talebi ve Faiz Oranlarındaki Değişimler Dikkat Çekiyor

Bankacılık sektöründe mevduat hesaplarındaki büyüme trendi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla toplam mevduat 25 trilyon 371 milyar 540 milyon liraya ulaştı. Bu, yılbaşından bu yana yüzde 33,5'lik bir artış anlamına geliyor. Mevduatın büyük bir kısmı, yaklaşık 14 trilyon 725 milyar lirası, gerçek kişilerin hesaplarında bulunuyor. Aylık bazda ise mevduatlarda 403 milyar liralık bir artış kaydedildi. Bu sürekli yükseliş trendi, Türk lirasının güvenilir bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ancak, mevduat faizlerinde son dönemde bir düşüş yaşanıyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasadaki genel likidite durumuyla yakından ilişkili. Faiz oranlarındaki düşüş, yatırımcıları farklı alternatiflere yöneltebilir. Özellikle döviz mevduatlarında görülen artış, bu durumun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bloomberg HT'nin haberine göre, Ekim ayında döviz mevduatları 3,5 milyar dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatının 31 Ekim haftasında 800 milyon dolar arttığını açıkladı.

Öte yandan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ise azalma devam ediyor. BDDK verilerine göre, KKM hesapları 31 Ekim haftasında 39 milyar 561 milyon TL azalarak, 131 milyar 454 milyon TL’ye geriledi. Bu durum, KKM'nin cazibesini yitirmeye başladığını gösteriyor.

Sonuç olarak, Türkiye'deki mevduat piyasası hareketli bir dönemden geçiyor. Toplam mevduatlardaki artış sürerken, faiz oranlarındaki düşüş ve döviz mevduatlarındaki yükseliş, yatırımcıların farklı stratejiler izlediğini gösteriyor olabilir. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz politikaları, kur hareketleri ve enflasyon beklentileri, mevduat piyasasının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Yatırımcıların, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek, risk ve getiri dengesini gözeterek karar vermesi gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,24
42,25
% 0.06
15:45
Euro
48,94
48,95
% 0.01
15:45
İngiliz Sterlini
55,44
55,45
% -0.3
15:45
Avustralya Doları
27,62
27,64
% 0.23
15:45
İsviçre Frangı
52,87
52,91
% 0.26
15:45
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.13
15:40
Çin Yuanı
5,93
5,94
% 0.1
15:45
İsveç Kronu
4,47
4,48
% 0.23
15:45
Anahtar Kelimeler:
döviz faiz mevduat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.