MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buluyor! Milli Piyango yılbaşı özel 2023 çekilişi canlı izle

Milli Piyango sonuçları ve çekilişin canlı yayın linki arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı, kazanan numaralar ve sıralı tam liste merak konusu oldu. Zengin olma hayaliyle yılbaşı için bilet alan kişiler, internette "Milli Piyango çekilişi 2023 canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak ekrana gelecek. İşte konuya dair merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş, saat 12:30 itibariyle başlayacak.

Büyük ikramiye için gerçekleştirilecek olan çekiliş ise saat 23.15’te.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekişi bugün saat 12.30'da başlayacak. Büyük ikramiye için çekilişi ise saat 23.15’te yapılacak. Çekiliş Kanal D'de canlı olarak ekrana gelecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? FREKANS BİLGİLERİ

2023 Milli Piyango çekilişini televizyonda canlı izlemek için gerekli olan frekans bilgileri de belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz

DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.

FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)

Encryption Key : Clear

AUDIO 1: International sound left

AUDIO 2: International sound right

AUDIO 3: N/A

AUDIO 4: N/A

