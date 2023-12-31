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Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları belli oldu mu? Amorti bilet ne kadar kazandırır?

31.12.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başlamasına artık saatler kaldı. Yılbaşı çekilişi için bu yıl büyük ikramiye tam 400 milyon lira. Yılbaşı biletleri büyük oranda satılmış durumda. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, bir yandan büyük ikramiye hayali kurarken, diğer yandan da amorti kazanan rakamların hangileri olacağını merak ediyor. Amorti biletin ne olduğu ve ne kadar kazandırdığı ise en çok merak edilen sorulardan. İşte amorti bilet ve amorti ikramiye ile ilgili tüm merak edilenler...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları belli oldu mu? Amorti bilet ne kadar kazandırır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Artık sadece saatler kalan çekilişte bu yıl büyük ikramiye tam 400 milyon TL. Tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye herkesin hayallerini süslerken amorti rakamları da en çok merak edilen konulardan biri. Peki, amorti nedir? Amorti ikramiye ne kadar? Amorti bilet ne kazandırır? İşte tüm bu soruların yanıtları...

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, bilete amorti çıkmış olur.

AMORTİ NE KADAR?

Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Bu yıl çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılıyor. Bu sebeple aldığınız biletin fiyatı ne kadar ise kazandığınız amorti de o kadar olur.

Milli Piyango yılbaşı özel çekişi sonuçları için tıklayın

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Milli Piyango amorti yılbaşı çekilişi amorti rakamları
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