Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları belli oldu mu? Amorti bilet ne kadar kazandırır?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Artık sadece saatler kalan çekilişte bu yıl büyük ikramiye tam 400 milyon TL. Tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye herkesin hayallerini süslerken amorti rakamları da en çok merak edilen konulardan biri. Peki, amorti nedir? Amorti ikramiye ne kadar? Amorti bilet ne kazandırır? İşte tüm bu soruların yanıtları...

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, bilete amorti çıkmış olur.

AMORTİ NE KADAR?

Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Bu yıl çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılıyor. Bu sebeple aldığınız biletin fiyatı ne kadar ise kazandığınız amorti de o kadar olur.

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