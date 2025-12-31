MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Canlı Milli Piyango çekilişi izle

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bugün yapılacak. Milyonların yakından takip ettiği Milli Piyango çekilişlerinin saati belli oldu. Yılbaşı biletleri ilk olarak kasım ayında satışa çıkmıştı. 31 Aralık 2025 itibarıyla yılbaşı biletleri satılmaya devam ediyor. Milli Piyango bilet satışlarının 18.00'de sona ermesi bekleniyor. Biletlerin satışının bitmesiyle ilk çekiliş 18.30'da başlayacak. Peki 800 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye çekilişi hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango biletlerinin satışı bugün 18.00'de sona erecek. Satış işleminin durmasının ardından gözler artık talihli numaralara çevrilecek. Çekilişler saat 18.30'da başlayacak. Herkesin heyecanla beklediği büyük ikramiye çekilişi ise 23.30'da yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA OLACAK?

Büyük ikramiyenin sahibini bulacağı 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Milli Piyango TV'den canlı yayınlanacak. Bazı özel kanalların da çekilişi canlı yayında ekranlara getirmesi bekleniyor. Çekilişler 18.30'dan sonra başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi en düşük ikramiyeden başlayıp amorti ve büyük ikramiyeyle devam edecek. Yılbaşı çekilişi satılan bir bilete isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.