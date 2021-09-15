Milyonlara erken emeklilik fırsatı! Son başvuru tarihini kaçırmayın

Emeklilikte, yaş, sigorta başlangıcı ve doldurulan prim gün sayısı son derece önemli. Bu üç kıstasa göre ne zaman emekli olacağınız hesaplanabiliyor. Örneğin yaşı doldurduğu halde, prim borcu bulunanlar emekli olamıyordu; ancak çıkarılan yapılandırma yasası ile büyük bir fırsat doğdu. Sizler de yapılandırmadan yararlanıp, emekli olmak için son başvuru tarihini kaçırmayın.

YAPILANDIRMA İLE EMEKLİLİK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yapılandırmaya başvurarak borçlarının neredeyse yüzde 90’ı silinen binlerce kişi, yıllarca ödeyemediği yüklerden kurtuldu. Bu yasa SGK prim ödemelerini de kapsayınca yaşı doldurduğu halde emekli olamayan kişi bu fırsattan yararlanarak hayallerine kavuştu. Yapılandırma borcunu ödemekte zorluk çekenler için de kamu bankalarında kredi yolu açıldı. Çekilen kredinin ardından 13 gün sonra bağlanacak emekli maaşı ile borç maaştan kesilerek sizin cebinizden para çıkmadığı gibi üzerine emekli de olabiliyorsunuz. Yapılandırma için son başvuru tarihi 30 Eylül. 1 ay uzatılan bu son başvuru tarihini kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

YAPILANDIRMA BORCUNA KREDİ İMKANI

Birikmiş Bağ-Kur prim borcunu ödemesi ya da ihya etmesi durumunda 4/A ya da 4/B'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar kamu bankalarından kredi de alabiliyor.

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılara da aynı imkan var. Bu sayede kamu bankasından alınan krediler emekli maaşından 365 taksitle ödeniyor. Bunun için önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvuru yapılıp, buradan alınacak 'Emekli olunabilir' yazısıyla 3 bankanın şubelerine müracaat edilebilecek. Bu bankalar, Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank.

BAĞ-KUR'LU İÇİN FIRSAT

Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup primlerini yatırmayanların borcu birikiyor. Eğer bu borcu ödemezlerse günleri dondurulup ödeyecekleri para da siliniyor. Bağ-Kur'lular daha sonra bu günlere ihtiyaç duyarlarsa güncel asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan yeni ödemeyle satın alabiliyor. Yapılandırma ile geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle ihya ediliyor. Güncel prim tutarı yerine söz konusu dönemdeki tutar enflasyon ile güncellenerek ödeniyor. Bunun için SGK'ya başvurup yapılandırma kapsamında ihya yapmak istediğinizi bildirmeniz gerekiyor. Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

PEŞİN ÖDEME İLE BORCUN YÜZDE 90’I SİLİNİYOR

Yapılandırma kamuya prim borcu olanlar ya da geçmiş primlerini yeniden canlandırmak (ihya) isteyenler için de fırsat sunuyor. Üstelik büyük bir ödeme avantajı da sağlanıyor. Yapılandırma ile devlete olan borçların tüm faiz ve cezaları silinirken ana paraya sadece enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin ödemeyi seçerseniz bu eklenen farkın da yüzde 90'ı silinecek.



