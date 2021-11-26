Milyonlara güzel haber! Geri ödemesiz 2000 TL

Bankalardan milyonları ilgilendiren güzel haber geldi. 1750 TL olan promosyon üst limiti 2000 TL’ye çıkarıldı. Tüm emeklilerin yararlanabileceği bu promosyon geri ödemesiz şekilde anında nakit olarak veya banka hesabına yatırılıyor. Yeni emekli olmuş veya 3 yılını dolduranlar banka promosyonların yararlanabiliyor. 3 yılını doldurmadan banka değiştirmek isteyenler için de imkanlar mevcut.

PROMOSYON DIŞINDA ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR DA MEVCUT

2022 yılına girmemize az bir süre kalırken milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yılın son kampanyası başladı. Özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek için üst limiti 2 bin liraya kadar çıkarmış durumda. Emekliler ilk maaşını Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bağlı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşını istediği bankaya taşıyabiliyor. Burada da promosyon ödemeleri belirleyici oluyor. Bankalar promosyon dışında da çeşitli avantajları emeklilerin kullanımına sunuyor.

TABAN TUTAR 500 TL

Maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİLERE 2.000 TL PROMOSYON

İş Bankası da emekli maaşını bankaya taşıyanlara 2.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.Promosyon ayrıcalığının yanı sıra SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemiyor. Üstelik, İşCep ve İnternet Şubesinden ücretsiz para transferi ayrıcalıkları, emekli müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira maaş alana 850 lira, 2 bin 500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödüyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar sürüyor.

TEB

Emekli maaşını bankadan alan ve en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunan müşterilere maaşı 1.500 liraya kadarsa 1.200 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.500 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeyse 1.800 lira promosyon ödüyor. Ayrıca bankadan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri de kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50 lira, 6 ay boyunca da en fazla 300 lira indirim kazanıyor. Banka böylece emeklilere 2.100 lira destekte bulunmuş oluyor.

FİBABANKA

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira olan maaşa 625 lira, 2 bin 500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.

QNB FİNANSBANK

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 750 lira, 1.500 ile 2 bin 500 lira maaş aralığına 875 lira, maaşı 2 bin 500 liranın üstünde olana da 1.000 lira promosyon veriyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.

AKBANK

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 700 lira, 875 lira ve 1.000 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 1.200 lira, 1.500 lira ve 1.750 lira promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar devam ediyor.

YAPI KREDİ

Emeklilerin bir aylık net maaşı 1.500 liraysa 1.300 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasındaysa 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üzerindeyse 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 30 Kasım’a kadar geçerli.

ING

1.500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 1.200 lira, 1.500 lira ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 1.500 lira ve 2 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1.750 lira promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 2 bin liraya varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.300 lira, 1.500 - 2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.Garanti BBVA, tüm müşterilerinin yararlanabildiği "Emekli Yakınını Davet Et" kampanyasıyla emekli yakınını getirenlere, her bir kişi için 250 lira, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.



