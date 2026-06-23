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Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

Sahte sigorta konusu sık sık gündem olmaya devam ediyor. Eksik prim günlerini tamamlamak için fiilen bir işte çalışmadıkları halde çalışmış gibi gösterenlerin büyük risk aldığı vurgulanırken SGK'nın, sahte sigortaya dair sürekli denetim yaptığı, denetim sonucunda sahte sigortayla emekli olduğu tespit edilenlerin aylıklarının kesildiği, ödenmiş aylıkların faiziyle geri alındığı belirtildi.

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor
Hande Dağ

Sahte sigortalılık konusunda uyarılar ve yaşanabilecek olumsuz durumlarla ilgili bilgiler sık sık geliyor. Son olarak uzman isim, vatandaşları sahte sigorta konusunda uyararak öneride bulundu. İşte detaylar...

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor 1

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç yazısında, iki türlü sahte sigorta olduğunu bunlardan birinin eş dosta ait iş yerinde fiilen çalışmadan sigortalı gösterilmesi, diğerinin de doğrudan sahte sigorta yapmak amacıyla kurulmuş iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilmesi olduğunu belirtti.

"VATANDAŞTAN TOPLADIKLARI PARAYI SGK’YA YATIRMIYORLAR"

Kıvanç "Kanuna göre, bir kişinin 4/a (eski SSK) statüsünde sigortalı olabilmesi için fiili çalışmaya bağlı bir iş ilişkisi olması gerekir. “Fiilen çalışmıyor olsam bile SGK’ya prim yatırıyorum, devletin bir kaybı olmuyor” diye düşünülemez. Kaldı ki doğrudan sahte sigorta yapmak amacıyla kurulan şirketler vatandaştan topladıkları parayı SGK’ya yatırmıyorlar" dedi.

SGK'nın sahte sigortayla mücadele etmek amacıyla 2016'dan beri proje yürüttüğünü, yaklaşık 100 parametre kullanarak milyonlarca iş yerini sahte olma olasılıklarına göre sınıflandırdığını belirten Kıvanç, 2016'da sahte iş yerlerinin ortalama faaliyet süresinin 1022 olduğunu, 2015'de bu sürenin 360 günün altına indiğini vurguladı.

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor 2

"2025 YILINDA 185.561 SAHTE SİGORTALI TESPİT EDİLDİ"

Kıvanç "Proje kapsamında 323’ü 2025 yılında olmak üzere 3 bin 273 sahte iş yeri ile 38 bin 769’u 2025 yılında olmak üzere toplam 245 bin 740 sahte sigortalı tespit edildi. Sahte sigorta ve iş yeri tespit projesi devam ederken, bir yandan da sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetim çalışmaları yürütülüyor. Denetmenlerce 2025 yılında 2 bin 80 sahte iş yeri ve 146 bin 792 sahte sigortalı tespit edildi. Böylece 2025 yılında tespit edilen sahte sigortalı sayısı 185 bin 561 kişiye ulaştı" dedi.

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor 3

"AĞIR BEDELLER İLE KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR"

Sahte sigorta yaptıranların ağır bedellerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Kıvanç, "Fiilen çalışmadan sigortalı gösterilenlerin bu sürelere ait sigorta prim günleri iptal ediliyor. O süre boyunca yatırılmış primler boşa gidiyor. Sahte sigortalı gösterilen süre içinde SGK üzerinden sağlık hizmeti almış olanlardan tüm tedavi masrafları faiziyle geri alınıyor" ifadelerini kullandı.

Sigortanın sahte olduğunun emekli olmadan tespit edilenlerin kendilerini şanslı hissetmesi gerektiğini belirten Kıvanç, çünkü sahte sigortalılık durumu emekli olduktan yıllar sonra ortaya çıkanların çok büyük maliyetlerle karşı karşıya kaldığını aktardı. Kıvanç "Emekli aylıkları iptal ediliyor. Emekli oldukları tarihten o güne kadar ödenen tüm aylıklar faiziyle geri alınıyor. Emeklilik öncesinde sahte sigortalı gösterildiği dönemde ve emeklilik sonrasında sağlık hizmetinden yararlanmışlarsa tedavi parası da faiziyle isteniyor" dedi.

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor 4

Kıvanç, bu kişilere yeniden emekli aylığı bağlanabilmesi için ise eksik günleri ya çalışarak ya da isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

Devamında Kıvanç "Fiilen çalışmayan kişileri sigortalı gösteren işverenler hapis cezası ile de karşı karşıya kalıyorlar. Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında savcılığa sevk ediliyorlar. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 – 5 yıl; diğerlerinde ise sırasıyla 3 ay – 2 yıl ve 1 – 3 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor. Sahte sigortalı gösteren işverenlerin her ay SGK’ya verdiği bildirgenin ve maaş bordrosunun da sahte olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle, sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor 5

"SAHTE SİGORTA YERİNE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRIN"

Sahte sigorta yerine isteğe bağlı sigortayı işaret eden Kıvanç, "Fiilen bir işte çalışmadıkları halde eş dostun işletmesi üzerinden veya doğrudan bu amaçla kurulmuş sahte şirketler üzerinden sigorta yaptırmaya daha çok SSK’dan emekli olmak isteyenler başvuruyorlar. Normalde 4/a statüsünde çalışmış oldukları halde işsiz kalan veya herhangi bir sebeple çalışmayan kişiler bu şekilde sigorta yaptırarak eksik günlerini tamamlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor 6

Kanunun, herhangi bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta yapılmasına izin verdiğini vurgulayan Kıvanç, isteğe bağlı sigortanın 4/b (BAĞ-KUR) statüsüne sayıldığını, isteğe bağlı sigorta yaptırırken 1260 günün kesinlikle altında olmasına dikkat etmek gerektiğini belirtti. Kıvanç "Çünkü emeklilik koşulları, son 7 yıllık hizmet süresi en fazla hangi statüde geçmiş ise o statünün kurallarına göre belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta süresi 1260 gün olursa SSK’dan emeklilik hakkı ortadan kalkar" dedi.

İsteğe bağlı sigortadan 1259 gün kazandığı halde eksik günlerini tamamlayamayanların, ne yapıp edip 4/a statüsünde bir işte çalışma yoluna gitmesi gerektiğini vurgulayan Kıvanç, "Tabii ki askerlik ve doğum borçlanması hakkı varsa, önce bu haklar kullanılmalı. Borçlanma hakkı kullanıldıktan sonra kalan eksik süreler için diğer arayışlara gidilmelidir" ifadelerini kullandı.

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sgk bağkur emekli sigorta ssk
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