Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi! Tarih ise...

2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. 2025 yılında Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini bekliyor.

En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olurken, 2024 yılında bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 2 kere, 3 bin liradan yatırılmıştı. CNN Türk'e konuk olan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ikramiyelerle ilgili açıklama yaptı.

"%16-35 ARASI ZAM YAPILABİLİR" DEYİP TARİH VERDİ!

Yılmaz, ''Kabaca %16-35 arası bir zam yapılabilir. O zaman buradaki 3000 TL'lik ikramiye 3500 lira ile 4000 TL arasında olma ihtimali var. Yıllık ise 7000-8000 liraya tekabül ediyor. Ölüm geliri olanlar, şehit yakınları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar... Birçok kesimi kapsıyor.'' dedi.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Ayrıca ikramiyelerden sadece emekliler değil, yaşlı aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremez geliri olanlar da faydalanabiliyor.