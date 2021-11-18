Milyonlarca emekliye zamlı maaş! İki ayrı formül ile gelirini hesapla...

Emekli maaşlarına yılda iki kere zam yapılmaktadır. 2022 yılı başında bu zamların birinci gerçekleşecek. Zamlar ise TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranına göre belli olacak. Şu anda 4 aylık veriler üzerinden SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için çeşitli tahminler yapılıyor. Emeklilerin maaşını hesaplaması için ise 2 formül bulunuyor. İşte 2 formülle emeklilik maaşı hesaplaması…

4 AYLIK VERİYE GÖRE ZAM ORANI HESAPLANDI

TÜİK’in açıklamış olduğu 4 aylık enflasyon verisi yüzde 6.72 çıktı. Kasım ve aralık aylarının açıklanmasının ardından net rakam belli olacak. Merkez Bankası yüzde 18.4’lük 2021 yılı TÜFE tahminine göre, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 9.17 çıkabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9.17, memur ve memur emeklileri yüzde 5’lik artışa ilaveten yüzde 6.17 fark alabilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞINA FARK YANSIYACAK

2022 yılı başında hem memurların hem de emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Net zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından belli olacak. Memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 5 zamma ilaveten ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü aşan kısmı kadar fark yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA 1. FORMÜL

Memur ve memur emeklisi yüzde 11.17

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 9.17

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASINDA 2. FORMÜL

Memur ve memur emeklisi yüzde 12.01

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10.01

Eğer 2. Formül gerçekleşirse şu anda 4 bin 330 TL 42 kuruş maaş alan memurların maaşı 4 bin 850 TL’ye yükselecek. Ancak birinci senaryo olursa maaş 4 bin 814 TL’ye çıkacak.

2000 öncesi SSK’li emekli şu anda 2 bin 624 TL alıyorsa ikinci formüle göre maaşı 2 bin 886 TL’ye yükselecek ancak, birinci senaryo olursa maaş 2 bin 864 TL olacak.

Bağ-Kur esnafın emekli maaşına bakıldığında şu anda 2 bin 350 TL alan bir vatandaşın emekli maaşı ikinci formülere 2 bin 585 TL’ye çıkarken, birinci formülde 2 bin 565 TL olacak.



