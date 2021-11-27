Milyonlarca işçiye zamlı maaş! İşte yeni ücretler...

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken, asgari ücretliye, memurlara, emeklilere zam yapılacak. Zam oranları için herkesin gözü kulağı hükümetten gelecek habere dikilmişken, geçtiğimiz günlerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yıla girmeden zamların belli olacağını duyurdu. Bu zamlarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen maaşlar da artacak.

ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 30 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için çalışmalara 1 Aralık’ta başlanacağını duyurarak, 2022 yılına girmeden meselenin çözüleceğini duyurdu. Geçen senelerde enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyreden asgari ücretin bu sene de benzer şekilde artacağı tahmin edildi. Net rakamlar için TÜİK’in açıklayacağı son 2 aylık veri kaldı. Şu anda asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Buna göre net rakamın 6 bin 673, brüt ücretin ise 4 bin 650 TL’ye çıkması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücretin yanı sıra memur maaşları, emekli maaşları, kıdem tazminatı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı maaşlarına da zam gelecek. Aynı zamanda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak.

AGİ ARTACAK

AGİ ücreti medeni duruma, çocuk sayısına bağlı olarak değişmektedir. Asgari ücret yüzde 30 artarsa 348-592 lira aralığına ulaşacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI ARTACAK

Kıdem tazminatı tavan fiyatı memur maaş katsayısına bakılarak hesaplanıyor. Asgari ücret ile kıdem tazminatının tabanı, memur maaşı ile de tavanı belli olacak Bu sene 8 bin 284 TL olan kıdem tazminatı tavan fiyatı 11 bin 246 TL’ye çıkacak.

YAŞLILIK AYLIĞINA ZAM

Asgari ücret ile birlikte 65 yaş aylığı alanlar, engelli maaşı alanlar ve evde bakım parası alanların maaşına da zam gelecek. GSS prim borçlarının devlet tarafından karşılanması için gelir testindeki sınır da artacak.

İŞSİZLİK MAAŞI EN YÜKSEK 3 BİN 692 TL OLACAK

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşını da artıracak. İşten ayrılan ya da çıkarılan ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar, 2022 yılında işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar. Asgari ücret en az yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik maaşı 1420 liradan 1846 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı bu durumda 2 bin 840 liradan 3 bin 692 liraya çıkacak.



