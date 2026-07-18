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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yargıtaydan emsal karar

Kiracı , ev sahibi arasındaki çekişmelerin en başında tahliye taahhütnanmesi geliyor. Konuyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, kiracının verdiği tahliye taahhütnamesinden sonra taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesi imzalanması halinde kira ilişkisinin yenilendiğine ve tahliye taahhüdünün hükümsüz kalacağına hükmetti.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yargıtaydan emsal karar
Melih Kadir Yılmaz

Kiracı ve ev sahipleri arasında yapılan sözleşmeler bugüne kadar birçok tartışma konusunu da beraberinde getirmişti. Özellikle tahliye taahhüdü en çok tartışılan konulardan biri oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kiracıları yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme’nin emsal kararında, tahliye taahhüdünden sonra yeni kira sözleşmesi imzalanmasıyla kira ilişkisinin yenilendiğine ve taahhüdün hükümsüz kaldığına hükmetti. Karar, 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Global'de yer alan habere göre bahse konu dava Manavgat'ta bir iş yeri kiralamasından kaynaklandı. Kiraya veren, kiracı şirketin 23.11.2022 tarihinde düzenlediği ve iş yerini 28.09.2023 tarihinde boşaltacağını beyan ettiği tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi başlattı.

TAAHHÜDÜN SERBEST İRADEYLE VERİLMEDİĞİNİ İDDİA EDİP DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Kiracının takibe itiraz etmesi üzerine kiraya veren, itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemiyle dava açtı. Kiracı şirket savunmasında; kira ilişkisi devam ederken baskı, tehdit ve hile ile yeni kira sözleşmesi ve tahliye taahhüdü imzalamaya zorlandığını, taahhüdün serbest iradeyle verilmediğini ileri sürerek davanın reddini istedi.

Manavgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu incelemesiyle taahhütnamedeki imzanın kiracıya ait olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne, itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verdi. Karar kesin nitelikte olduğundan Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz yoluna başvurdu.

Bakanlığın temyiz başvurusunda; tahliye taahhüdünden sonra taraflar arasında 11.09.2024 başlangıç tarihli ve noter tasdikli yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak kira ilişkisinin yenilendiğinin ileri sürüldüğü, davacı tarafın da tarafların anlaştığını ve davanın konusuz kaldığını bildirdiği, buna rağmen mahkemenin yeni sözleşme karşısında tahliye taahhüdünün hükümsüz kalıp kalmadığını değerlendirmeden hüküm kurmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 352/1 maddesine atıf yaparak bir tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için gereken şartları da sıraladı. Buna göre taahhüdün; yazılı şekilde yapılması, kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla verilmesi, tahliye tarihinin belirtilmiş olması ve kiralananın teslim edilmesinden makul bir süre sonra verilmesi gerekiyor.

Somut olayda daire; takibe dayanak tahliye taahhüdünün keşide tarihinden sonra taraflar arasında yeni kira sözleşmesi imzalanarak kira ilişkisinin yenilendiğini, davacı vekilinin de tarafların anlaştığına ve davanın konusuz kaldığına dair beyan dilekçesi sunduğunu tespit etti. Daire, kira sözleşmesinin yenilenmesiyle tahliye taahhüdünün hükümsüz kaldığı gözetilmeden karar verilmesini usul ve yasaya aykırı bularak, Adalet Bakanlığının talebini kabul etti ve yerel mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına 05.05.2026 tarihinde oy birliğiyle hükmetti.

YENİ SÖZLEŞME ÖNCEKİ TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜ HÜKÜMSÜZ KILIYOR

Bu karar göre, elinde tahliye taahhüdü bulunan ev sahibinin, kiracıyla sonradan yeni bir kira sözleşmesi imzalaması halinde bu taahhüde artık dayanamayacağını ortaya koyuyor. Yeni sözleşme, kira ilişkisini yenilediğinden önceki tahliye taahhüdünü hükümsüz kılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı
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