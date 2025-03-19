FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yarı zamanlı çalışma detayları belli oldu: Yeni sistem ne zaman başlayacak?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yarı zamanlı çalışma detayları belli oldu: Yeni sistem ne zaman başlayacak?

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memurun beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için harekete geçildi. Yönetmelik taslağı hazırlandı ve detaylar netleşmeye başladı. Çocuğu olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurlar, 5 yıla kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Peki kimler, hangi şartlarda bu haktan faydalanabilecek? Yeni sistem ne zaman uygulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yarı zamanlı çalışma detayları belli oldu: Yeni sistem ne zaman başlayacak?

Memurların uzun süredir beklediği yarı zamanlı çalışma düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. Çocuğu olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurların yarı zamanlı çalışmasına imkan tanıyan düzenleme 2016 yılında yasalaşmasına rağmen kamuda uygulanamamıştı. Yönetmelik hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte, sistemin kısa süre içinde devreye girmesi bekleniyor.

memur2

YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bürokratların katılımıyla geniş çaplı toplantılar düzenlendi ve yarı zamanlı çalışma sisteminin nasıl işleyeceğine dair taslak yönetmelik oluşturuldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi ile yasal çerçeveye alınan bu hak, yönetmelik eksikliği nedeniyle kamuda uygulamaya konulamamıştı. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, memurlar bu haktan yararlanabilecek.

anne

KİMLER YARI ZAMANLI ÇALIŞABİLECEK?

Kadın ve erkek memurlar bu haktan yararlanabilecek.
Evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak.
Çocuk ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma yapılabilecek.
Memurlar 5 yıla kadar bu imkandan faydalanabilecek.

mm

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmelik taslağının tamamlanmasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamu kurumlarının yönetmeliğe uygun şekilde gerekli düzenlemeleri yapmasının ardından memurlar dilekçe ile başvuruda bulunarak yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.

(SABAH)

Canlı Borsa
İBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesiİBB'ye operasyon! İşte gözaltına alınanların tam listesi
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri Memur ebeveyn yönetmelik çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! 'Örgüt lideri' detayı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! 'Örgüt lideri' detayı

Ercan Saatçi gözaltına alındı! Sebebi ise...

Ercan Saatçi gözaltına alındı! Sebebi ise...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

53 milyon lira ciro elde etti, 'Dünyanın her yerinde iş bulabilecekler'

53 milyon lira ciro elde etti, 'Dünyanın her yerinde iş bulabilecekler'

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.