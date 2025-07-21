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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 15 lira yerine 7 bin TL olacak, '1 Ağustos itibarıyla...'

2016 öncesinde verilen sürücü belgeleri için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Yenileme işlemini zamanında yerine getirmeyenler hem para cezası ödeyecek hem de yenileme işlemini daha yüksek bir ücretten gerçekleştirecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 15 lira yerine 7 bin TL olacak, '1 Ağustos itibarıyla...'
Ezgi Sivritepe

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te doluyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan sürücüler, sadece 15 TL ödeyerek yeni ehliyetlerini alabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlenmiş durumda.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 15 lira yerine 7 bin TL olacak, 1 Ağustos itibarıyla... 1

EK MASRAF ÇIKACAK

İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, şimdiye kadar yaklaşık 31 milyon sürücü yeni nesil çipli ehliyetini aldı. Ancak 4 milyondan fazla kişi hâlâ eski tip sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam ediyor. Sürenin dolmasının ardından B sınıfı ehliyet sahipleri, yenileme işlemini geciktirdikleri takdirde 7.438 TL’yi bulan ek masraflarla karşı karşıya kalabilecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 15 lira yerine 7 bin TL olacak, 1 Ağustos itibarıyla... 2

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.

Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 10 gün sonra 15 lira yerine 7 bin TL olacak, 1 Ağustos itibarıyla... 3

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ehliyet nüfus müdürlüğü
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amaç sadece insanlara eziyet etmek ve para tırtıklamak.
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