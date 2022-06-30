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Milyonları ilgilendiren gelişme! Emekli maaşı, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...

30.06.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranı beklerken emekli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Buna göre, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin liraya çıktı. Ek gösterge ve öğrenci affını içeren, en düşük emekli aylığını 3 bin 500 liraya artırılmasını öngören torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Milyonları ilgilendiren gelişme! Emekli maaşı, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı Ek gösterge ve öğrenci affını içeren, en düşük emekli aylığını 3 bin 500 liraya artırılmasını öngören torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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