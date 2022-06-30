Milyonları ilgilendiren gelişme! Emekli maaşı, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı Ek gösterge ve öğrenci affını içeren, en düşük emekli aylığını 3 bin 500 liraya artırılmasını öngören torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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