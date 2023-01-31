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Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

31.01.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle beraber milyonlarca insan borçlarını yapılandırabilecek. Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları silinecek. İşte teklifte yer alan diğer maddeler...

Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Son dakika: Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifle, kamu alacakları yapılandırılırken, cezalar da siliniyor.

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TEKLİF NELER GETİRİYOR?

Teklifle; halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor. Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.

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KRİTİK TARİH 30 NİSAN

Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek.

2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNİYOR

Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.

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YABANCILARA KESİLEN CEZALAR

Öte yandan; AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda; borçlarını yapılandıran ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçlulardan, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarları ödeyenler, kalan taksitlerini izleyen ay sonuna kadar tamamen ödemeleri halinde, peşin ödeme tercihinde olduğu gibi katsayı uygulanmayacak. AK Parti tarafından verilen önerge ile 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yabancılara kesilen idari para cezalarının silinmesine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı.

TÜRMOB, TESK aidat borçlarında 6 olan taksit sayısı 9'a çıkarıldı. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği'ne olan aidat borçları ile Sulama Birliklerine ödenmesi gereken su kullanım hizmet bedelleri de yapılandırma kapsamına alındı.

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borç kamu

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