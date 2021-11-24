Milyonları ilgilendiriyor! EYT’liye borçlanma formülü

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi hükümetten gelecek güzel haberi bekliyor. Daha önce EYT meselesine kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan komisyon kurulması için talimat verdi. Komisyonun 2022 yılı sonuna kadar çalışmaları tamamlaması bekleniyor. Yapılan çalışmalarda EYT’lilere yönelik çeşitli formüller de sunuluyor. Borçlanma ise şu anda en çok gündemde olan formül.

EYTLİ’YE BORÇLANMA FORMÜLÜ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) primlerini doldurduğu halde sigorta başlangıç günleri nedeniyle bir türlü emekli olamadıkları gibi geçimlerini sağlamak için iş bulmakta da zorlanıyorlar. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler hükümetten gelecek olumlu bir haber için büyük heyecan yaşıyor. 2022 yılı sonunda EYT’liler ile ilgili çalışmaların sona ermesi bekleniyor. Şu anda en çok konuşulan formüllerden biri olan borçlanma formülünde lise-üniversite yıllarında staj yapanlar ile esnaf bu yönde bir düzenleme istiyor. Emeklilik yaşı bekleyenler, staj, çıraklık süresinin sigorta başlangıcı kabul edilmesini istiyor.

EYT’Lİ ESNAF İÇİN TALEPLER MASADA

EYT’liler için çalışmalar devam ederken, SSK’lılar için ayrı, Bağ-Kur’lular için ayrı, memurlar için ise ayrı bir çalışma yapılması bekleniyor. EYT’li esnaf için ise şu anda 2 talep masada Bunlar: Prim 7200’e çekilsin, vergi kaydı olan borçlanma yapabilsin.

TESK BAŞKANI BORÇLANMA TALEP ETMİŞTİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borçlanma ile ilgili olarak şunlar söylemişti: “4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve verdi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı geldi, fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyorlar. Sosyal güvenliği anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza geriye dönül borçlanma imkanı tanınmalı.”

Sözlerine esnafların prim gün sayısı ile ilgili devam eden Palandöken, “SSK’lı olanlar 7200 prim gün sayısı ile emekli olabiliyor. Arada 5 yıllık bir fark mevcut. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7200 gün ile emekli olabilmeli” diyerek taleplerini dile getirdi.



