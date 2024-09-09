Milyonların alacağı paraya memur zammı dokunuşu! 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım maaşı… 10 bin TL’ye dayanacak

Yıl sonu enflasyon tahminleri geldikçe milyonların alacağı maaşlar, sosyal yardımlar için de ipuçları ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) emekli zammı ve memur maaş zammı için Ocak 2025’te yapılabilecek artış oranı hesaplandı. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkması beklenirken, zamlı maaş tahminlerinde 8,5 puanlık düzeltme oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA YENİ TAHMİN

Son tahmine göre, 6 aylık enflasyona göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 13,44 olacak. 6 aylık enflasyon farkı ve Ocak 2025’te uygulanacak yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emekli maaş zammı oranının da yüzde 9,3 olması bekleniyor. En düşük emekli maaşı için 15 bin TL seviyeleri konuşulurken, en düşük memur maaşının 43 bin TL’te, en düşük memur emekli maaşının da 20 bin TL seviyelerine dayanabileceği hesaplanıyor.

SOSYAL DESTEKLERE MEMUR ZAMMI AYARI

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükselen yardım ödemeleri de değişecek.

MEMUR AİLE DESTEK YARDIM ÖDEMELERİ DEĞİŞECEK

Memura ödenen eş yardımı 2.063 TL olmuştu. Yüzde 9,3’lük zam sonrası bu rakamın 2.254 TL’ye yükselmesi bekleniyor. 0-6 yaş arası çocuk için 454 lira olan rakam 496 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk için ödenen 227 lira 248 TL’ye yükselecek. 0-6 yaş engelli çocuk destek tutarı 681 TL’den 744 TL’ye, 6 yaş üstündeki engelli çocuk 340 liradan 371 liraya çıkacak.

65 YAŞ, EVDE BAKIM, ENGELLİ AYLIKLARI…

Bunun yanısıra 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak. Böylece rakamlar,

• 65 yaş aylığı: 4.183 TL’den - 4.572 TL’ye

• Evde bakım aylığı: 9.078 TL’den - 9.922 TL’ye

• Engelli aylığı (Yüzde 40-69): 3.338 TL’den - 3.648 TL’ye

• Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üstü) – 5.006 TL’den -

• Engelli yakını aylığı: 3.338 TL’den - 5.471 TL’ye

• Kronik hastalık yardımı: 9.078 TL’den - 9.922 TL’ye yükselecek.

SED ÖDEMELERİ DE ARTACAK

Çocuk (Okul öncesi): 4.313 TL’den - 4.714 TL’ye

Çocuk (İlköğretim): 6.467 TL’den - 7.068 TL’ye

Çocuk (Orta öğretim): 6.898 TL’den - 7.539 TL’ye

Çocuk (Ortaöğretim çağında okumayan): 4.313 TL’den - 4.714 TL’ye

Çocuk (Yükseköğretim): 7.762 TL’den - 8.483 TL’ye

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 3.449 TL’den - 3.769 TL’ye yükselecek.