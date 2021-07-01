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Milyonların emeklilik hayatını etkiliyordu! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı sona erdi!

01.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği desteğinde süre dün doldu. Yeni bir düzenleme olmazsa kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları da sona erdi. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için talepler gelmeye devam ediyor. Bu süreçte milyonlarca çalışanın, eksik ödenen prim günlerinden dolayı emeklilik süresi de uzamıştı.

Pandemi sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın mart ayından bu yana uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği sona erdi.

EMEKLİLİK SÜRESİ NORMALE DÖNÜYOR

Sadece kısa çalışma ödeneği son bulmadı; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayıyla birlikte sona erdi.

Özetle, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son buldu. İşçilerin primleri artık 30 gün üzerinden yatırılacağı için mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği alan işçilerin, eksik prim günlerinden dolayı uzayan emeklilik süresi normale dönecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Son açıklanan karara göre nakdi ücret desteği de son buldu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, haziran ayı ödemeleri ise temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

ÜCRETSİZ İZİN SONA ERDİ

Türkiye, temmuz ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

Bugün itibarıyla fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalktı. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor. Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.

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YIL SONUNA KADAR UZATILMASI TALEBİ

İHA'da yer alan habere göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1 Temmuz sonrasında başlayan yeni süreci güçlü bir hamle dönemine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu noktada özellikle istihdamın sigortası olan kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

Ülke olarak yatırım, üretim ve sosyal refaha ulaşmamızın önündeki en büyük engel yüksek faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız döviz kurlarıdır. Sanayicimizin ve üreticimizin üzerindeki yükü ne kadar hafifletebilirsek hedeflerimize o denli hızlı koşacağımıza inanıyorum. Bu sebeple ülkemizin yüksek faiz-yüksek enflasyon sarmaldan hızla kurtulması gerekiyor. Diğer taraftan sağlıktaki normalleşmenin ticarete de yansıması için devletimizin firmalarımıza sunduğu destekleri sürdürmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle kısa çalışma ödeneği gibi bu dönemde istihdamın sigortası olan çok önemli bir desteğin de yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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TİSK BAŞKANI'DA 'YIL SONU' TALEBİNDE BULUNDU

AA'da yer alan habere göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, uygulamanın yıl sonuna kadar devam etmesini talep etti. Akkol, işçiyi, işi ve işvereni korumak için başlatılan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasının, üretime ve istihdama katkı sağlayacağını savundu.

Salgının ilk gününden itibaren ilk başta çalışanların sağlığını korumayı, arkasından ise istihdam ve istikrarı devam ettirebilmeyi amaçladıklarını ifade eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sosyal diyalog ve ortak akılla tüm kesimlere fayda sağlayacak çözümleri kısa süre içerisinde üreterek hayata geçirmek adına yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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Kısa Çalışma Ödeneği
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
patronlar ın çok işine yaradı ve çoğu suistimal etti. Bir çalışan olarak zarar gördüm.

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