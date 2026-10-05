Milyonların zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur ocak ayında alacakları maaş zammı için enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. TÜİK tarafından bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla beraber 3 aylık enflasyon belli olmuş oldu. Buna göre; 3 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Emeklilerin Ocak zammı yılın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Dolayısıyla her ay açıklanan veri, maaş artışına direkt olarak etki ediyor. SSK'lı, Bağ-Kur'lu için Eylül enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Temmuz enflasyonu yüzde 1,78, Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 ve Eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece 3 aylık enflasyon farkı 5,56 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 5,56 zammı hak etmiş oldu. Kesin rakam ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşmeden yüzde 5 zam alacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden yüzde 5 artış ve 2026'nın 2. yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklileri için Eylül ayında enflasyon farkı oluşmazken Ekim, Kasım ve Aralık ayı verileri önem kazandı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise 3 aylık enflasyon farkına göre maaş tablosu şu şekilde oluştu: