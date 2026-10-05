TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül enflasyonunu duyurdu. TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün (5 Ekim 2026 Pazartesi) açıklandı. Milyonların yakından takip ettiği kritik veri saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu.

ANKETLERE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etmişti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin eylül aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olmuştu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer almıştı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,18) ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,66 olmuştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti. Temmuz ayı enflasyonu 1,78 olarak açıklanmıştı.

TÜİK EYLÜL ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK Eylül enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak açıklandı.