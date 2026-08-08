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Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor: Satışta ilk hak değişecek

Miras kalan ev, arsa ve diğer taşınmazların satışında yeni bir sisteme geçilmesi planlanıyor. İlk açık artırmada mirasçılara öncelik verilmesi, alıcı çıkmaması halinde satışın herkese açılması öngörülüyor.

Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor: Satışta ilk hak değişecek
Cansu Çamcı

Yargı sisteminin daha hızlı işlemesini hedefleyen yeni düzenlemeler geliyor. Miras yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazların satış sürecinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Özellikle ortaklığın giderilmesi davalarında uygulanan satış yönteminin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

GENEL KATILIMA AÇIK OLMAYACAK

Hazırlanan düzenlemeyle, miras kalan ev, arsa ve diğer taşınmazların satışında ilk aşamanın doğrudan genel katılıma açık olmaması amaçlanıyor. Böylece taşınmaz üzerinde pay sahibi olan mirasçıların satış sürecinde öncelikli konuma getirilmesi planlanıyor.

İLK SATIŞTA MİRASÇILARA ÖNCELİK VERİLMESİ PLANLANIYOR

Öngörülen yeni sisteme göre, miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda yapılacak ilk açık artırmanın yalnızca malik durumundaki mirasçılar arasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor: Satışta ilk hak değişecek 1

Bu uygulamayla, taşınmazın satışında öncelikle mevcut mirasçıların teklif verebilmesinin sağlanması ve ortaklığın giderilmesi süreçlerinde yaşanabilecek bazı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

ALICI ÇIKMAZSA İKİNCİ SATIŞA GEÇİLECEK

İlk açık artırmada mirasçılardan herhangi bir teklif gelmemesi halinde ise satışın ikinci aşamaya taşınması planlanıyor. Bu aşamada açık artırmanın genel katılıma açılması öngörülüyor.

Böylece ilk aşamada taşınmazın mevcut maliklerine fırsat tanınması, sonuç alınamaması durumunda ise daha geniş bir alıcı kitlesinin satışa dahil edilmesi amaçlanıyor.

SATIŞA KATILIMDA TEMİNAT ŞARTI ÖNGÖRÜLÜYOR

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise açık artırmaya katılacak kişilerden teminat alınması. Buna göre, satışa katılmak isteyenlerin taşınmaz için belirlenen değerinin yüzde 10'u oranında nakit teminat yatırmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Söz konusu uygulamayla, satış süreçlerinde kötü niyetli girişimlerin ve çeşitli suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemin hayata geçmesi halinde miras kalan taşınmazların satışında ilk aşamadan itibaren daha kontrollü bir sürecin uygulanması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
miras
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Zaten böyleydi, değişen ne?
hiç bir şey değişmez para olsa zaten mahkemeye gitmez olay
zaten öyle idi
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