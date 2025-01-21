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Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bir günde 1 milyon TL borçlandı... Adına kredi çekip, kredi kartını kullanmışlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.01.2025 08:04
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Mobil bankacılık yüzünden dolandırıcıların kurbanı olan kadının başına gelenler herkesi korkuttu. Bir anda mobil bankacılık hesabına giremeyen, telefon numarası ve şifresi değiştirilen kadın dakikalar sonra hayatının kabusunu yaşadı. Adına kredi çekilen ve kredi kartından nakit avans kullanılan kadın, 1 milyon TL borçlandırıldığını gördü. Başına kaynar sular dökülen talihsiz kadın çaresiz kaldı.

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bir günde 1 milyon TL borçlandı... Adına kredi çekip, kredi kartını kullanmışlar

Mersin'de yaşayan Simla Erğunoğlu tatil için Almanya'ya gitti. Tatili sırasında telefonundan mobil bankacılık hesabına girmeye çalıştığında ise kayıtlı numarasının ve şifresinin değişmiş olduğunu hatta hesabının bloke edildiğini gördü.

BİR GÜNDE 1 MİLYON TL BORÇLU OLDU

Yaşadığı sorunu başta geçici bir aksilik sanan kadın, dakikalar sonra çok daha kötüsünü yaşadı. "Aynı gün aynı saatlerde hesabımdan ek hesap açtırılıp 300 bin TL para çekiyorlar. Kredi çekip 105 bin TL borçlandırıyorlar." diyen talihsiz kadın, toplamda 1 milyon TL'ye yakın borçlandırıldığını söyledi.

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"BANKANIN GÜVENLİK AÇIĞI YÜZÜNDEN OLDU"

Yaşadıklarını Show Haber'e anlatan kadın, "Kredi kartımı kullanıp yaklaşık 1 milyona yakın bir miktar beni borçlandırıyorlar. Güvenlik açığı yüzünden borçlandırılmış oldum. Mağdur edildim, bir günde hayatım alt üst oldu. Mobil bankacılık için kayıtlı olan cep telefonu numaram ve şifrem rızam dışında ve bana herhangi bir bilgi verilmeden değiştirildi. Telefonumu kısıtlıyorlar, kapatıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar hiç anlamıyorum." diye konuştu.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Durup dururken 1 milyon TL borçlandırılan kadın, bankadan şikayetçi olurken "Nasıl bana ait olmayan benim tanımadığım, bilmediğim bir numarayı benim hesabıma tanımlayıp beni borçlandırıyorlar?" diye sordu.

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Mobil Bankacılık Güvenliği Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Evet, mobil bankacılık güvenliği yeterli.
Hayır, güvenlik açıkları var.
Daha fazla önlem alınmalı.
Kullanıcılar daha dikkatli olmalı.
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
banka dolandırıcı
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