Moody's'ten Türkiye raporu: Büyüme hızlanıyor!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,2 büyümesinin ardından, 2026’da ekonomik büyümenin yüzde 3,4’e ve 2027’de yüzde 3,5’e yükseleceğini öngördü.

Moody's, G20 ülkelerine yönelik ekonomik büyüme ve enflasyon öngörülerini paylaştığı Global Yapılandırılmış Finans Raporu'nu yayımladı. Raporda, kuruluşun Türkiye ekonomisi için bu yıl, 2026 ve 2027'ye ilişkin tahminleri de yer aldı.

Buna göre, Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin ardından 2026'da ekonomik büyümenin yüzde 3,4'e ve 2027'de yüzde 3,5'e yükseleceğini öngördü.

Moody’s, Türkiye’de enflasyonun 2025 yılı için yüzde 2 artı/eksi marjla yüzde 35 seviyesinde gerçekleşeceğini, gelecek yıl bu oranın yüzde 22’ye ve 2027’de yüzde 18,5 seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.

Kurum, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyümesinin ardından 2026'da yüzde 1,8 ve 2027'de yüzde 1,9 büyüyeceğini öngörürken, Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,1, gelecek yıl için yüzde 1,3 ve 2027 için yüzde 1,4 oldu.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5, gelecek yıl yüzde 4,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceğini tahmin eden Moody's, Hindistan'a ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 7, 2026 için yüzde 6,4 ve 2027 için yüzde 6,5 olarak açıkladı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

