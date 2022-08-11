Motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzin kaç TL? Zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin 2022 güncel fiyatları!

Motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. Petroldeki gerileme ile akaryakıt fiyatları için beklenen indirim haberi de geldi. Önceki gece 1 lira indirim yapılan motorinin litre fiyatı ile ilgili araç sahiplerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Peki Motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzin kaç TL? Zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları ve detaylar haberimizde...

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Dün petrol fiyatlarındaki gerileme ile 1 lira indirim yapılan motorin litre fiyatı yeniden değişti. Buna göre motorin fiyatına bu geceden itibaren 81 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 18 kuruş oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 23 lira 27 kuruş.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de ise 23 lira 28 kuruşa satılıyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.



