Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor: 14 ay sonra ilk kez olacak (3 Mayıs Çarşamba güncel mazot-benzin fiyatı)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları brent petroldeki harekete bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda araç sahipleri ‘Bugün benzine motorine indirim zam var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Son olarak motorin fiyatları için bugün 58 kuruşluk indirim yapılacağı öğrenilmişti. İndirim daha büyük bir indirim için iptal edilerek bu gece yarısına çekildi. İşte akaryakıt fiyatları son dakika haberi ile il il güncel benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorin fiyatları için bugünden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk indirim geleceği öğrenilmişti. Ancak indirim bu gece yarısına çekildi. Buna göre mazot fiyatları için 1,30 liralık yeni indirim yolda. Böylece motorin litre fiyatları yeniden 18 lira seviyelerine gerileyecek. Böylece 18 Mart 2022’den sonra en düşük seviye görülecek.

İndirim sonrası ortalama litre fiyatı İstanbul’da 18,4 liraya, Ankara’da 18,75 liraya ve İzmir’de ise 18,83 liraya gerileyecek.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Brent petrol 75 dolar seviyelerine kadar gerilerken, ham petrol fiyatları da 71 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Fiyatlardaki düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin: 20.35 TL

Motorin: 19.70 TL

LPG (Otogaz): 10.63 TL

ANKARA

Benzin: 20.71 TL

Motorin: 20.05 TL

LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

Benzin: 20.69 TL

Motorin: 20.13 TL

LPG (Otogaz): 10.39 TL





