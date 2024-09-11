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  4. Motorine 1,50 TL indirim! Dizel araç sahipleri dikkat! Önce benzin değişmişti, şimdi mazot fiyatı... (11 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Motorine 1,50 TL indirim! Dizel araç sahipleri dikkat! Önce benzin değişmişti, şimdi mazot fiyatı... (11 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.09.2024 07:44
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Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için yapılan indirimin ardından petroldeki yüzde 10'luk sert düşüş sonrası motorin fiyatları da bugün değişti. Mazot fiyatına indirim geldi. İşte 11 Eylül Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot fiyatları...

Motorine 1,50 TL indirim! Dizel araç sahipleri dikkat! Önce benzin değişmişti, şimdi mazot fiyatı... (11 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 10 geri çekilirken akaryakıt fiyatları da bu düşüşten nasibini aldı. Benzinde Cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı. Bugün motorin (mazot) fiyatları da değişti!

MOTORİNE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

Bugünden itibaren motorin grubunda 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece gelen 1,50 liralık indirimin ardından fiyatlar ortalama 41-43 TL seviyesine geriledi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 Eylül Çarşamba)

İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin fiyatı: 41,36 TL
• Motorin litre fiyatı: 41,65 TL

İstanbul Avrupa Yakası
• Benzin fiyatı: 41,48 TL
• Motorin litre fiyatı: 41,73 TL

Ankara
• Benzin litre fiyatı: 41,79 TL
• Motorin litre fiyatı: 42,13 TL

İzmir
• Benzin litre fiyatı: 42,24 TL
• Motorin litre fiyatı: 42,63 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
41.54
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
20.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.11
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.31
Gazyağı
35.08
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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