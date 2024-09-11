Motorine 1,50 TL indirim! Dizel araç sahipleri dikkat! Önce benzin değişmişti, şimdi mazot fiyatı... (11 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 10 geri çekilirken akaryakıt fiyatları da bu düşüşten nasibini aldı. Benzinde Cuma günü 1,83 TL indirim yapılmıştı. Bugün motorin (mazot) fiyatları da değişti!

MOTORİNE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

Bugünden itibaren motorin grubunda 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece gelen 1,50 liralık indirimin ardından fiyatlar ortalama 41-43 TL seviyesine geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 Eylül Çarşamba)

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin fiyatı: 41,36 TL

• Motorin litre fiyatı: 41,65 TL

İstanbul Avrupa Yakası

• Benzin fiyatı: 41,48 TL

• Motorin litre fiyatı: 41,73 TL

Ankara

• Benzin litre fiyatı: 41,79 TL

• Motorin litre fiyatı: 42,13 TL

İzmir

• Benzin litre fiyatı: 42,24 TL

• Motorin litre fiyatı: 42,63 TL