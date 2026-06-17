Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Motorine bugün bir indirim daha geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Haziran 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Haziran 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorine dün gelen 1 lira 22 kuruş indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 42 kuruş indirim geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.12 TL

Motorin: 64.86 TL

LPG: 31.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 64.71 TL

LPG: 31.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.09 TL

Motorin: 65.97 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.36 TL

Motorin: 66.24 TL

LPG: 31.79 TL