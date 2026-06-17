Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Motorine bugün bir indirim daha geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 17 Haziran 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 17 Haziran 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt ürünlerinden motorine dün gelen 1 lira 22 kuruş indirimin ardından bugün bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatına yaklaşık 42 kuruş indirim geldi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.12 TL
Motorin: 64.86 TL
LPG: 31.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.97 TL
Motorin: 64.71 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.09 TL
Motorin: 65.97 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.36 TL
Motorin: 66.24 TL
LPG: 31.79 TL
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