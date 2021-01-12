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Motorine bu gece yarısı yapılacak zam fiyatlara yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2021 17:28 | Son Güncelleme

Motorinin litresine bu gece yarısından itibaren yapılacak 17 kuruşluk zammın pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

Motorine bu gece yarısı yapılacak zam fiyatlara yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,60 liradan, Ankara’da 6,65 liradan, İzmir’de ise 6,75 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Kaynak: İHA

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