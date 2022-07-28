MOTORİNE FİYATI GÜNCEL! 28 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 28 Temmuz 2022 Perşembe

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 28 Temmuz 2022 Perşembe günü de arama motorlarında sorgulama yapıyor. Akaryakıt fiyatları, indirim açıklamalarından sonra sıklıkla sorgulanmaya başladı. Peki 28 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 28 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

