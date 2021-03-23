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Motorine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 09:32 | Son Güncelleme

Motorinin litresine yapılacak 35 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 35 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.

MOTORİN İNDİRİMİ VATANDAŞI ETKİLEMEYECEK

Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,43 liradan, Ankara’da 6,49 liradan, İzmir’de ise 6,52 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zam geldiği zaman eşel sistem çalışmıyor anında geçiriyolar maalesef çifte standart yapılıyor
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