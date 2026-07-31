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Motorine zam geldi! Litre fiyatı 80 TL'yi geçti

Brent petrolün varili 85,61 dolardan işlem görüyor. Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı yapılan 3,71 TL'lik artışın ardından motorinin litre fiyatı 80 TL'yi geçti.

Motorine zam geldi! Litre fiyatı 80 TL'yi geçti
Cansu Çamcı

Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,71 TL zam yapıldı.

Gece yarısı itibarıyla fiyatlara yansıyan artışla birlikte motorinin litresi üç büyükşehirde 80 TL'nin üzerine çıktı.

Motorine zam geldi! Litre fiyatı 80 TL yi geçti 1

ZAM SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR NE OLDU?

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 67.18 TL
Motorin: 80.97 TL
LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 67.02 TL
Motorin: 80.82 TL
LPG: 30.59 TL

Motorine zam geldi! Litre fiyatı 80 TL yi geçti 2

Ankara:
Benzin: 68.14 TL
Motorin: 82.09 TL
LPG: 31.29 TL

İzmir:
Benzin: 68.44 TL
Motorin: 82.37 TL
LPG: 31.19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Motorine zam geldi! Litre fiyatı 80 TL yi geçti 3

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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