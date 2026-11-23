Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2025'te 395 milyar 264 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 57,7'si otomobiller, yüzde 19,1'i kamyonetler, yüzde 8,3'ü motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,7'si kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,8'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 7,8, toplam taşıt-kilometre yüzde 3,2 arttı.

Taşıt sayısı, motosikletlerde yüzde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,4, otomobillerde yüzde 7, çekicilerde yüzde 5,1, kamyonetlerde yüzde 4,5, minibüslerde yüzde 3, kamyonlarda yüzde 2,5, otobüslerde yüzde 1 artış gösterdi.

Taşıt-kilometre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 6,9, otomobillerde yüzde 4,6, çekicilerde yüzde 3,2, kamyonetlerde yüzde 2,8, kamyonlarda yüzde 2,5, minibüslerde yüzde 0,4 artarken otobüslerde yüzde 4,2 ve motosikletlerde yüzde 1,7 azaldı.

Söz konusu dönemde bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde çekicilerin 65 bin 479, otobüslerin 33 bin 263, minibüslerin 24 bin 257, kamyonların 21 bin 812, özel amaçlı taşıtların 17 bin 649, kamyonetlerin 15 bin 758, otomobillerin 13 bin 581 ve motosikletlerin 4 bin 913 kilometre mesafe katettiği hesaplandı.

EN FAZLA YOLU 10-14 YAŞ GRUBU TAŞITLAR ALDI

Otomobiller tarafından 2025'te katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 37,2'si dizel, yüzde 29,4'ü benzinli, yüzde 27'si LPG'li, yüzde 4,3'ü hibrit ve yüzde 2,1'i elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla yol, yüzde 20,7'lik oranla taşıt filosunun yüzde 18,8'ini oluşturan 10-14 yaş grubu taşıtlar tarafından aşılırken bunu sırasıyla yüzde 18,4 ile 5-9 yaş, yüzde 18,3 ile 2-4 yaş, yüzde 12,7 ile 0-1 yaş, yüzde 12,3 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 11 ile 15-19 yaş ve yüzde 6,7 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti.

Bu oran otomobillerde, 5-9 yaşındakiler için yüzde 20,7, 10-14 yaş için yüzde 20,3, 2-4 yaş için yüzde 16,9, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,8, 0-1 yaş için yüzde 11,3, 15-19 yaş için yüzde 9,4 ve 20-24 yaş için ise yüzde 6,6 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır