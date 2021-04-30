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MPİ bilet sorgulama | 29 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları

30.04.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango idaresi tarafından haftanın her günü çeşitli şans oyunları düzenleniyor. Şans oyunu tutkunları tarafından oynanan Süper Loto, Çılgın Sayısal Loto, On numara, Şans Topu oyunlarında her akşam talihliler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Milli Piyango bileti alarak büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, Milli Piyango çekilişi sonuç ekranını araştırıyor. İşte, MPİ bilet sorgulama ekranı...

MPİ bilet sorgulama | 29 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu tutkunları ve talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" üzerinden biletlerini sorguluyor. İşte, Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango biletleri, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanmaktadır.

MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

Pazartesi: On Numara / Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu / Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu / Süper Loto

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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