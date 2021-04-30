MPİ bilet sorgulama | 29 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu tutkunları ve talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" üzerinden biletlerini sorguluyor. İşte, Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango biletleri, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanmaktadır.

MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

Pazartesi: On Numara / Çılgın Sayısal Loto

Salı: Süper Loto

Çarşamba: Şans Topu / Çılgın Sayısal Loto

Perşembe: Süper Loto

Cuma: On numara

Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto

Pazar: Şans Topu / Süper Loto

