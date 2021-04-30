MPİ bilet sorgulama | 29 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunu tutkunları ve talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" üzerinden biletlerini sorguluyor. İşte, Milli Piyango İdaresi bilet sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango biletleri, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanmaktadır.
MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ
Pazartesi: On Numara / Çılgın Sayısal Loto
Salı: Süper Loto
Çarşamba: Şans Topu / Çılgın Sayısal Loto
Perşembe: Süper Loto
Cuma: On numara
Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto
Pazar: Şans Topu / Süper Loto
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