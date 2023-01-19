Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru işlemini gerçekleştirmemiş olan adaylar MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ bu yıl 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

MSÜ SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

MSÜ 2023 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 MSÜ sınav ücreti bu yıl 130,00 TL olarak açıklandı. Adayların bu ücreti 8 Şubat'a kadar yatırması gerekiyor. ÖSYM’nin internet sayfası üzerinde yer alan İŞLEMLER kısmında “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücreti yatırılabiliyor.

