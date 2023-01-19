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MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

19.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ 2023 başvuruları yoğun ilgi görüyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak tarihi itibariyle başladı. Henüz başvurusunu yapmamış olanlar MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru işlemini gerçekleştirmemiş olan adaylar MSÜ 2023 başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 2023 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ bu yıl 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

MSÜ 22

MSÜ SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

MSÜ 3

MSÜ 2023 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 MSÜ sınav ücreti bu yıl 130,00 TL olarak açıklandı. Adayların bu ücreti 8 Şubat'a kadar yatırması gerekiyor. ÖSYM’nin internet sayfası üzerinde yer alan İŞLEMLER kısmında “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücreti yatırılabiliyor.

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