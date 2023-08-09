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MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sonuçları nasıl öğrenilir?

09.08.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ mülakat sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat süreci 4 Ağustos tarihinde son buldu. Bu tarihten itibaren mülakat aşamasını tamamlayan adaylar, sonuç açıklamasını heyecanla beklemeye başladılar. Bu kapsamda MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte MSÜ sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte MSÜ 2. seçim aşaması temmuz ayında başlamıştı. MSÜ mülakat süreci ise 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Mülakat sürecinin sona ermesinin ardından adayları sonuç heyecanı sardı. Peki, MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konuya dair tüm detaylar...

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ mülakat sonuçları hakkında henüz resmi bir duyuru gelmedi. MSÜ mülakat sonuçlarının Ağustos ayı ortasında açıklanması bekleniyor. Konuya dair güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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MSÜ SONUÇLARI 2023 NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçlarını, e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

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b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.


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