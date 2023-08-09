Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte MSÜ 2. seçim aşaması temmuz ayında başlamıştı. MSÜ mülakat süreci ise 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Mülakat sürecinin sona ermesinin ardından adayları sonuç heyecanı sardı. Peki, MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2023 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konuya dair tüm detaylar...

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ mülakat sonuçları hakkında henüz resmi bir duyuru gelmedi. MSÜ mülakat sonuçlarının Ağustos ayı ortasında açıklanması bekleniyor. Konuya dair güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

MSÜ SONUÇLARI 2023 NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçlarını, e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.



