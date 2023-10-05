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MTV, trafik cezası, emlak vergisi, pasaport harcı… Erdoğan’ın yüzde 50 indirim yetkisi bulunuyordu! Yılbaşında yüzde 60’lık zam kapıda

05.10.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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MTV’den trafik cezasına, emlak vergisinden çevre ve temizlik vergisine, pasaport harcından ehliyet ücretlerine tüm hepsi yılbaşından itibaren zamlanacak. Kasım ayı başında belli olacak Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 60 seviyesinde olması beklenirken, gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vergilerde indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi.

MTV, trafik cezası, emlak vergisi, pasaport harcı… Erdoğan’ın yüzde 50 indirim yetkisi bulunuyordu! Yılbaşında yüzde 60’lık zam kapıda

2024 başında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar, Ekim ayındaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE artışı kadar olan yeniden değerleme oranında artırılacak.

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VERGİLERE YENİ YILDAN İTİBAREN YÜZDE 60 ZAM

Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın haberine göre, ‘Yeniden Değerleme Oranı’na (YDO) göre belirlenen emlak, çevre temizlik ve motorlu taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri, deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi, trafik cezaları ve çeşitli idari cezalar yüzde 60’a yakın oranda zamlanacak. Artış iseizleyen yılda yani 1 Ocak itibarıyla uygulanacak. Yİ-ÜFE 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.

2022’de yüzde 36,2’ye çıkan Yeniden Değerleme Oranı, 2023’te yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek seviyeyi görmüştü.

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EKİM’DE ‘SIFIR’ BİLE OLSA O RAKAM KESİN

Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalaması 2314,49 olacak ve önceki on iki aylık dönem ortalamasında 1463,39 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 58,16’ya gelecek. Bu da 2024’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek. Ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 3 artarsa, son on iki ayın ortalama endeks değeri 2321,37’ye, önceki on iki aya göre artış yüzde 58,63’e; aylık artışın yüzde 5 gelmesi durumunda ortalama endeks 2325,95’e ve önceki on iki ayın ortalamasına göre değişim yüzde 58,94’e ulaşacak. Ekimde aylık yüzde 5’in üzerindeki üretici fiyat artışı olasılığında ise yeniden değerlemeyi veren on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE artışı bunun da üzerinde gelecek ve Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2024 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.

TÜRK LİRASI (245)

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE DEĞİŞECEK YÜKÜMLÜLÜKLER

• Çevre Temizlik Vergisi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi
• Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
• Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
• Damga Vergisi
• Özel İletişim Vergisi
• Trafik cezaları
• Ehliyet ve pasaport harçları
• Vergi Usul Kanunundaki cezalar
• Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
• Araç muayene ücretleri

TÜRK LİRASI (278)

CUMHURBAŞKANI'NIN DEĞİŞİKLİK YETKİSİ

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda Yeniden Değerleme Oranı’nı yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde bulunuyor.

Ancak söz konusu yetkinin nadiren ve sınırlı kullanıldığı, genelde Yİ-ÜFE’de gerçekleşen ortalama artışa göre belirlenen yeniden değerleme oranının her yıl söz konusu vergi, harç, ceza ve diğer yükümlülüklere uygulandığı görülüyor. Cumhurbaşkanının idari para cezaları başta bazı kalemlerde ise böyle bir yetkisi bulunmuyor, ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Değerleme Oranı

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