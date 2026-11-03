MTV, trafik cezası, muayene ücreti, pasaport, yurt dışı çıkış harcı: 2027 yeniden değerleme oranı belli oldu

TÜİK'in, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2027 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Pek çok kalemde 2027 yılında uygulanacak artışları belirleyen YDO ile ilgili rakam ortaya çıktı. Buna göre, 2027 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak gerçekleşti. Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.

PEK ÇOK KALEM YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTACAK

Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

Bu doğrultuda pasaport ve ehliyet harçları, kimlik kartı harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi çeşitli kalemlerde yüzde 27,83 oranında artış yapılması bekleniyor. Kırmızı ışık cezasının 6 bin 391 TL'ye, hız sınırı cezasının 31 bin 957 bin TL'ye, drift cezasının 178 bin 962 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

MTV'nin 1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen araçlar için 0-1300 cc 1-3 yaş araçlarda 7350 TL, 4-6 yaş araçlarda 5127 TL, 1 Ocak 2018 sonrasında tescil edilen 1-3 yaş araçlar için motor hacmi 0-1300 cc ve araç matrahı 455.300 TL'yi aşanlarda 8824 TL olması bekleniyor.

OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Öte yandan Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa 1 Ocak'ta yeniden değerleme oranında yapılacak artışla araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri şöyle olacak:

Otomobil muayene ücreti 3.288 TL'den 4203 TL'ye,

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL'den 588 TL'ye yükselecek"

"1 OCAK TARİHİNE KADAR BEKLEMEK GEREK"

Diğer yandan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vergi, harç ve cezalardaki artış oranıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bingöl paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalardaki artış oranı %27,83 oldu. Böylece;

-Yurt dışına çıkış harcı 1250 TL’den 1590 TL’ye

-İmei kayıt ücreti 54.258 TL’den 69.358 TL’ye

-3 yıl üzerinde pasaport harcı 13.410 TL’den 17.142 TL’ye

-Otomobil muayene ücretleri 3288 TL’den 4203 TL’ye çıkacaktır.

Ancak nihai tutarlar için 1 Ocak tarihine kadar beklemek gerekmektedir çünkü Cumhurbaşkanının her kanunda ayrı ayrı indirme ve arttırma yetkisi bulunmaktadır"