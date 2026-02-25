Muğla'da salatalık rekor fiyata ulaştı! Sebebi ise...

Yoğun yağışlar nedeniyle birçok seranın su altında kalması üretimi olumsuz etkilerken, pazara gelen ürün miktarının azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle salatalıkta yaşanan arz sıkıntısı fiyatların kısa sürede katlanmasına yol açtı.

Menteşe'deki pazarcı esnafı, salatalık fiyatlarının üretimde yaşanan kayıplar nedeniyle yükseldiğini belirtti. Seralarda meydana gelen zarar nedeniyle ürünün azaldığını ifade eden esnaf, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır