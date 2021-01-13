FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Destek ödemeleri artıyor

Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Destek ödemeleri artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 07:29 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararıyla, Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerinin tutarlarının arttırılmasına ilişkin kararın, 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! Destek ödemeleri artıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de artış sağlanacağını ifade etti.

Bakan Selçuk,"2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Altın yükseliş trendinde!Altın yükseliş trendinde!
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge
Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge
Muş’ta bir köy koronavirüsün yeni varyantı kapsamında karantinaya alındı
Muş’ta bir köy koronavirüsün yeni varyantı kapsamında karantinaya alındı
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü!
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü!
AGİ ve maaşlar değişti!
AGİ ve maaşlar değişti!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Uzman çavuş maaşları da arttı!
Uzman çavuş maaşları da arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar yön arayışında... Dolar kaç TL? 13 Ocak 2021 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar güne hareketli başladı
Analist yorumu: Altının yönü değişebilir... 13 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altın yükseliş trendinde!
Gram altın ne kadar? 12 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
Altında hareketlilik! İşte güncel altın fiyatları
Motorine bu gece yarısı yapılacak zam fiyatlara yansımayacak
Araç sahiplerini sevindiren haber
Stratejist açıkladı: "Altın teşvik paketleriyle yön değiştirebilir" 20 Ocak'tan sonra altın fiyatları ne olacak?
Altın teşvik paketleriyle yön değiştirebilir
Uzman yorumladı: "Gümüş daha da yükselebilir"... Gümüş fiyatları son durum nedir? 2021' de gram gümüş ne kadar, yükselir mi?
Gümüş daha da yükselebilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.