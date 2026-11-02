Müşterilerine kesin kural koydu! İhlal edene ceza kesiyor

Mudurnu ilçesi Orta Çarşı'da kahvehane işleten Ahmet Çelik, müşteriler arasında saygılı iletişimi sağlamak ve küfürlü konuşmaların önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Kahvehanenin çeşitli noktalarına, "Yüksek sesle konuşmayalım. Küfürlerinizi kendinize saklayın" ve "Küfür etmek yasaktır. Çevrenize saygılı olun" ifadelerinin yer aldığı uyarı yazıları astı. Müşterilerin de destek verdiği uygulamayla kahvehanede daha sakin ve nezih bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

AİLELERİN DE GELDİĞİ KAHVEHANEDE YENİ DÖNEM

Kahvehanesine ailelerin de geldiğini belirten 67 yaşındaki işletmeci, özellikle erkek müşteriler arasında alışkanlık haline gelen küfürlü konuşmaları engellemek için bu yönteme başvurduğunu söyledi. Uyarı yazılarının olumlu sonuç verdiğini ifade eden Çelik, uygulamanın müşteriler üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

KURALA UYMAYANLARA ÇAY CEZASI

Çelik, yasağı ihlal eden müşterilere uyguladığı yaptırımı da anlattı. Küfürlü konuşan kişinin yalnızca kendisinin değil, aynı masada oturan herkesin çay ısmarlamak zorunda kaldığını belirten işletmeci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Küfür etmesinler diye yazdık. Müşteriler küfür ediyor. Niye ettiklerini bilmiyoruz, gelişigüzel ediyorlar. Onun için yazdık. İşletmemize aileler de geliyor. Erkek müşteriler küfür etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Ben de bunun önüne geçmek için yazı yazmayı düşündüm. Uyarı yazılarının faydası da oldu. Ceza da yazıyoruz. Masada olan herkese çay söyleme cezası veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır