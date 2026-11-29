Bir online satış platformu üzerinden PS5 Pro siparişi veren müşterinin satıcıyla yaşadığı sorun, sosyal medyada gündem oldu. Siparişin verildiği fiyatı sorgulayan satıcının tehditkâr mesajları üzerine müşteri şikâyette bulundu. Paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı devreye girerken, yapılan görüşmeler sonucunda satıcının mağazasının kapatıldığı ve müşterinin mağduriyetinin giderildiği açıklandı.

PS5 PRO SİPARİŞİ SONRASI TARTIŞMA YAŞANDI

Bir müşteri, pazaryeri platformu üzerinden verdiği PS5 Pro siparişinin ardından satıcıdan gelen mesajlara tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı durumu anlatan müşteri, satıcının siparişi neden o fiyattan verdiğini sorgulayan, tehditkâr ve suçlayıcı bir üslupla kendisine mesaj gönderdiğini belirtti.

Müşteri paylaşımında, "Benim suçum ne? Platformunuzdan alışveriş yapmak mı? Müşterinizi korumayacaksanız neden sizi tekrar tercih edelim?" ifadelerini kullanarak platformun müşteri haklarını koruması gerektiğine dikkat çekti.

TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada gündem olan şikâyetin ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaplan, ilgili platformun yetkilileriyle görüşüldüğünü ve müşteri memnuniyetini sağlayacak gerekli adımların atılacağının belirtildiğini bildirdi.

Kaplan, açıklamasında "Kimse kimseyi tehdit edemez" ifadelerini kullanarak sürecin takip edileceğini belirtti.

SATICININ MAĞAZASI KAPATILDI

Süreçle ilgili yeni bir açıklama yapan Kaplan, pazaryeri yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından şikâyetin çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Platform tarafından iletilen bilgilere göre müşterinin mağduriyeti giderilirken, müşteri memnuniyeti için gerekli aksiyonlar da alındı. Ayrıca şikâyete konu olan satıcının mağazasının kapatıldığı ve gerekli idari süreçlerin işletildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ve sorunsuz alışveriş yapabilmesinin ve haklarının korunmasının önemini vurguladı. Sürecin olumlu sonuçlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, müşteriye geri bildirimi için teşekkür edildi.