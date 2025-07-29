Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Bugünün en çok konuşulan görüntülerden biri Gaziantep'te çekildi! 27 plakalı bir aracın şoförü Mercedes marka otomobili ayaklarını dışarıya çıkararak kullandı.
Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntülerde aracı kullanan kişinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı M.B olduğu iddia edilmişti. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre söz konusu aracı kullanan kişi başsavcı değil onun oğlu.
Aracı kullanan kişiye cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçta çakar olduğu iddiaları ise yalanlandı. Gaziantep çevre yolunda kaydedilen görüntülerdeki kişinin başsavcı değil onun oğlu olduğu tespit edildi.
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