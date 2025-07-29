Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Bugünün en çok konuşulan görüntülerden biri Gaziantep'te çekildi! 27 plakalı bir aracın şoförü Mercedes marka otomobili ayaklarını dışarıya çıkararak kullandı.

MYNET ÖZEL

MERCEDES’İ AYAKLARI DIŞARIDA KULLANAN KİŞİ BAŞSAVCI DEĞİL OĞLU

Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntülerde aracı kullanan kişinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı M.B olduğu iddia edilmişti. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre söz konusu aracı kullanan kişi başsavcı değil onun oğlu.

ARAÇTA ÇAKAR YOK, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Aracı kullanan kişiye cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçta çakar olduğu iddiaları ise yalanlandı. Gaziantep çevre yolunda kaydedilen görüntülerdeki kişinin başsavcı değil onun oğlu olduğu tespit edildi.