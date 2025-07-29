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Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

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Ersel Yıldırım
Mynet Özel Haber

Sosyal medyada önümüze düşen görüntüler çok konuşulmaya devam ediyor. Bugün Gaziantep’te 27 plakalı lüks aracıyla otobanda ilerleyen otomobilinin şoförünün ayakları dışarıda arabayı kullandığı görülmüştü. Bu kişinin Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan M.B olduğu iddia edilmişti. Mynet işin doğrusuna ulaştı.

Bugünün en çok konuşulan görüntülerden biri Gaziantep'te çekildi! 27 plakalı bir aracın şoförü Mercedes marka otomobili ayaklarını dışarıya çıkararak kullandı.

MYNET ÖZEL

MERCEDES’İ AYAKLARI DIŞARIDA KULLANAN KİŞİ BAŞSAVCI DEĞİL OĞLU

Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntülerde aracı kullanan kişinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı M.B olduğu iddia edilmişti. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre söz konusu aracı kullanan kişi başsavcı değil onun oğlu.

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı? 1

ARAÇTA ÇAKAR YOK, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Aracı kullanan kişiye cezai işlem uygulandı. Söz konusu araçta çakar olduğu iddiaları ise yalanlandı. Gaziantep çevre yolunda kaydedilen görüntülerdeki kişinin başsavcı değil onun oğlu olduğu tespit edildi.

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Gaziantep Mynet Özel
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