MYNET ÖZEL |Sürpriz hesap yasağı fiyatlara yansır mı? Restoranlarda yeni dönem: "İki yol var"

Servis ücreti, masa ücreti ve kuver bedelinin yasaklanmasıyla restoran sektöründe yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, tüketicilerden talep etmedikleri hizmetler için ücret alınmasının önüne geçiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziya Şark Sofrası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Nihat Bingöl, düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sedef Karatay

Restoranlarda uzun süredir tartışma konusu olan servis ücreti, masa ücreti ve kuver bedeline son nokta konuldu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile lokanta, kafe ve restoranlarda bu adlar altında tüketiciden ilave ücret alınması yasaklandı.

Sektörde yeni bir dönemi başlatan karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziya Şark Sofrası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Nihat Bingöl, düzenlemenin tüketici memnuniyetini artıracağını ve restoran–müşteri ilişkisini güçlendireceğini söyledi.

"TÜKETİCİNİN İÇ RAHATLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Nihat Bingöl, servis ve masa ücreti uygulamalarının uzun yıllardır tüketicilerde rahatsızlık yarattığını belirterek, yeni düzenlemenin bu anlamda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Tüketicilerin yıllardan beri rahatsızlığını dile getirdiği bir konuydu. Özellikle talep etmedikleri mal ve hizmetlerin ücretini ödemek, restoranlara yönelik büyük eleştirilere sebep oluyordu. Bu yeni düzenleme ile tüketicilerin yalnızca talep ettiği ürün ve hizmetlerin ücretini ödemesi sağlandı. Ben de hem işletmeci hem de bir müşteri olarak bu adımı olumlu görüyorum. Çünkü tüketicilerin iç rahatlığı çok önemli; bir mekana gittikleri zaman ne ödeyeceklerini bilmeleri ve sürprizlerle karşılaşmamaları gerekir. Düzenleme altı aydır çalışılıyordu ve bugün itibarıyla resmiyet kazandı."

"KISA VADELİ KAYIP, UZUN VADELİ KAZANÇ"

Düzenlemenin restoran sektörü üzerindeki etkilerine de değinen Bingöl, işletmecilerin konuya kısa vadeli ciro kaybı üzerinden bakmaması gerektiğini söyledi.

"Restoran sektörü bu düzenlemeye kısa vadeli bakmamalı. Çünkü bizler, misafirlerimiz mutluysa mutluyuzdur. Kısa vadede ciro kaybı olarak değerlendirilebilecek bu düzenleme, uzun vadede tüketicinin memnuniyetini ve talebini artıracaktır. Tüketici ve esnaf arasındaki bağların daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Çünkü misafirlerimiz varsa bizler de varız. Restoranlarımızda misafirlerimiz olmazsa, menüde ne yazdığının veya hangi fiyata satıldığının hiçbir önemi yoktur. Ancak tabii ki restoranların süreci nasıl yönettiğini hep beraber göreceğiz. Tüketicinin taleplerini görmezden gelmemeliyiz."

"SERVİS VE MASA ÜCRETİNİN KARŞILIĞI YOKTU"

Kuver, servis ve masa ücreti tartışmalarına da değinen Bingöl, özellikle servis ve masa ücretlerinin tüketici açısından haklı bir karşılığının bulunmadığını ifade etti.

"Kuver ücreti bir dereceye kadar anlamlandırılabiliyordu. Çünkü karşılığında belli ürünler paket olarak masalara geliyordu. Ancak özellikle servis ve masa ücreti gibi kalemlerin karşılığı, tüketici adına yoktu. Çünkü bir restorana gittiğimiz zaman mecbur olarak bir masada oturmak ve servis hizmeti almak zorundayız. Buna ek ücret talep edilmesi, açıkçası hizmetin iyi niyetini sorgulatır duruma getiriyordu. Bir gelir kaynağı gibi gözüken bu ücretler, uygulayan restoranların kişi sayılarını düşürüp aslında kayıp yaşatıyordu."

"İKİ YOL VAR: FİYATA YANSITMAK YA DA MEMNUNİYETİ SEÇMEK"

Yeni düzenleme sonrası restoranların iki farklı yol izleyeceğini belirten Bingöl, bazı işletmelerin kaybı fiyatlara yansıtacağını, bazılarının ise bunu müşteri memnuniyeti fırsatına çevireceğini dile getirdi.

"Restoranlar için iki yol ayrımı gözüküyor. Bazı restoranlar, fiyatlarına yansıtıp bu ciro kaybını tekrar tüketiciden talep edecektir. Benim içinde bulunduğum grup ise bunu bir müşteri memnuniyeti fırsatına çevirip, aynı hizmetleri vermeye devam ederek herhangi bir ücret talep etmeyebilir. Dediğim gibi, önemli olan müşterilerimizin bizleri tercih etmesidir. Müşteri yoksa herhangi bir ciro da olmayacaktır. Restoranlar bu geçişi sağlarken çok dikkatli davranmalı ve uzun vadeli düşünmelidir. İşletmelerin sürdürülebilirliği, yalnızca tercih edildikleri sürece mümkündür."

"DENETİMLER SON İKİ YILDA CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI"

Şeffaf fiyatlandırma konusunda denetimlerin yeterliliğine de değinen Bingöl, Ticaret Bakanlığı’nın son dönemde önemli adımlar attığını belirtti.

"Özellikle son iki yılda Ticaret Bakanlığı’nın çok sıkı çalıştığını biliyorum. Gerçekten şeffaf fiyatlandırma konusunda sektör olarak ciddi bir yol katettik. Bu düzenlemeler ve denetimler, aslında esnaf ve tüketicinin buluşmasını sağlar. Tabii ki her değişim zordur ve süreç gerektirir. Ancak tüketicinin talebi bu yönde ise, sektörümüze yalnızca uyum sağlamak düşer" ifadelerini kullandı.

