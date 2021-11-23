Nagehan Alçı’dan Cumhurbaşkanı'na çağrı: Yüzde 40 gibi bir zam açıklayın, asgari ücret de 5 bin TL olsun

Enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla uzmanlar tarafından şimdiden rakamlar tahmin edildi. Öte yandan Nagehan Alçı’dan asgari ücretin 5 bin lira olması için Cumhurbaşkanı'na çağrı yaptı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Dolar 12 TL'ye dayandı. Fiyatlar uçuyor. Bu ülkede şu anki ortalama işçi, memur ve emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Aynı şekilde özel sektörde asgari ücretle yaşayan milyonlarca emekçinin de geçinmesi olanaksız. O sebeple buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum…

Alçı şöyle devam etti:

Sayın Erdoğan lütfen aileleriyle beraber toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçileri, memurları ve emeklileri 2022 senesine girerken mutlu edin. Yüzde 40 gibi hatırı sayılır bir zam müjdesi açıklayın.

