Ne 5 bin ne 7 bin 500 TL... EYT ile birlikte banka promosyonunda çıta yükseldi! Emekli maaşı promosyonu 20 bin TL'ye kadar çıktı

Emeklilerin gündeminde emekli maaşına gelen yüzde 30 zammın ardından banka promosyonları var. Özellikle milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT ile ilgili kararın açıklanmasının ardından "Banka promosyonu ne kadar?" sorusu en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Şimdi EYT'liler yasanın Meclis'ten geçmesini bekliyor. Bu süreçte bankalar da promosyon için tarifelerini güncellemeye başladı. Son gelen aktarılan bilgilere göre EYT'lilerin emekliler kervanına katılmasıyla beraber bankaların 20 bin TL'ye kadar promosyon vermeye hazırlandığı belirtildi.

Show Haber’de yer alan habere göre mikrofon uzatılan vatandaşlar, 5 bin TL 7 bin TL ve 7 bin 500 TL promosyon aldıklarını söyledi. Ancak bankaların bir kez daha kesenin ağzını açmaya hazırlandığı belirtildi ve promosyona adeta EYT bereketinin gelmek üzere olduğu ifade edildi.

Bankaların promosyon yarışı yaza adeta damgasını vurmuştu. Şubat ayında da EYT ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişinin daha emekli olması bekleniyor. Bu yüzden bankalar kampanyaları için de çalışmalara başladı.

PROMOSYONDA ÇITA 20 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Bankalar promosyonda tarifeleri güncellemeye başladı.

Promosyon miktarı emekli maaşına göre değişirken bazı özel bankalar çıtayı 20 bin liraya kadar çıkardı.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA BANKA DEĞİŞİKLİĞİ

Emeklilerin promosyon alabilmesi için 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veriliyor.

Ama emekli istediği zaman bankasını değiştirebiliyor ve aldığı promosyon üzerinden fark ödeyerek istediği bankayı seçebiliyor.

KAMU BANKALARI PROMOSYONUNDA SON DURUM

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da öyle yaptığını, yazın değiştirdiğini, sonra yükseltince başka yere geçtiğini belirtti.

Yaz döneminde kamu bankaları promosyon savaşının dışında kalmıştı. EYT’nin Meclis’ten geçmesiyle kamu bankalarının da promosyon tarifelerini güncellemeleri bekleniyor.



