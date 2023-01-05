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Kıdem tazminatında tavan netleşti, yüzde 30'luk zam sonrası yeniden hesaplandı! 10 yıl çalışana 200 bin TL tazminat...

05.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı için milyonların beklediği rakam belli oldu. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam sonrası 2023 yılı için kıdem tazminat tavanı 19 bin 982 TL olarak belirlendi. Açıklanan rakama göre 10 yıllık bir çalışan işten çıkartıldığı takdirde maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 199 bin 920 TL kıdem tazminatı alacak. İşte 2023 kıdem tazminatı hesaplamayla ilgili tüm detaylar...

Kıdem tazminatında tavan netleşti, yüzde 30'luk zam sonrası yeniden hesaplandı! 10 yıl çalışana 200 bin TL tazminat...

Çalışanların en büyük kalesi olan kıdem tazminatının fona devredilmesi zaman zaman gündem gelse de rafa kalkmıştı. Çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatında asgari ücrete gelen yüzde 54,6'lık zamla taban 10 bin TL'nin üzerine çıkarken, 2023 tavan ücreti de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurarak maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından, kıdem tazminatı tavan ücreti de 2023 yılı için 19 bin 928 TL'ye yükseldi.

10 YLLIK ÇALIŞANA 200 BİN TL KIDEM TAZMİNATI

Açıklanan rakama göre; 10 yıllık çalışanı işten çıkartan bir işveren, personelin maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 199 bin 920 TL ödeyecek.

10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatı 2013 yılında 18 bin 200 dolar olduğunu hatırlatan Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu, 10 bin 680 dolar olduğunu belirtti.

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TAVAN FİYATI, 4 ASGARİ ÜCRETTEN 2,5'A DÜŞTÜ!

Kıdem tazminatında tavan ücreti 2013 yılında 3 bin 129 TL'ydi. 2013'te kıdem tazminatı tavanının 4 asgari ücret ettiğini belirten Gündoğdu, 2023 yılında bu oranın 2,5'e düştüğünü söyledi.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI TARTIŞMA YARATTI

Kıdem tazminatındaki artış, çalışanları ikiye böldü. Bir kesim söz konusu artıştan memnun olurken, bir kesim de bunun yeterli olmadığı görüşünde. Uzmanlar, emekli olan bir kişinin kıdem tazminatıyla ev alabilmesinin artık mümkün olmadığını belirtiyor.

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"KIDEM TAZMİNATIYLA EV ALMAK İÇİN 70-80 YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR"

10 yıllık çalışanın kıdem tazminatıyla 21 merekarelik bir ev alındığını söyleyen Gündoğdu, 2023 yılında ise ancak 12 metrekarelik bir ev alınabildiğini belirtti. Gündoğdu, "Dolayısıyla çalışan 70-80 yıllık bir kıdem tazminatıyla ev alabiliyor." diye konuştu.

İşçi sendikaları ise kıdem tazminatında tavanın kaldırılmasını istiyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

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Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.


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