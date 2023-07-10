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Ne altın, ne dolar! İslam Memiş açıkladı: "Paranız varsa buna yatırım yapın"

10.07.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı sonrası haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Yeni hedef noktasını açıklayan uzman isim gram altının 1800 seviyelerine ulaşacağını ifade edip uyarıda bulundu. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

Ne altın, ne dolar! İslam Memiş açıkladı: "Paranız varsa buna yatırım yapın"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Temmuz 2023 günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İslam Memiş "Dolara mı, altına mı yatırım yapılmalı?" sorusuna yanıt verdi. Dolar, önceki kapanışını 25.9924 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9889 liradan, satış fiyatı ise 25.9960 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.02'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 28.5310 TL'den yapan euro şu anda 28.4835 TL alış ve 28.5758 TL satış fiyatına sahip. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! YENİ YATIRIM HEDEFİ BELLİ OLDU

Altın ve Para Piyasaları Uzamnı İslam Memiş yeni hedefini açıkladı.

Altın ve dolar fiyatına dikkat çeken uzman isim, yatırım aracının Euro olması gerektiğini vurguladı.

Uzman Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları ne kadar olacak?

"BEKLEMEDE KALIN!"

Dolar 28 lira olduğunda Euro'nun 30 TL olacağını ifade eden Memiş, böyle bir durumda elinde TL olanların beklemede kalmasını isteyerek dolarda çekilme yaşanacağını vurguladı.

Altın fiyatlarına ilişkin de konuşan uzman isim, "Altın ons fiyatları 1925 dolarlara gelirken 1920-1935 aralığında olacağı bekleniyor. Temmuz ayında 1860 ile 1960 dolar aralığında takip edecek. Gram altın şuan TL piyasasında 1622-1632 seviyelerinde. Göbek seviyesine yılın ikinci yarısında başlanırken dolar kurunun 24 TL olması gerekiyor. Bu yüzden elinde TL bulunduranlar biraz sabırlı olmalı ve yatırım için acele etmemeli." dedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.612,21 TL'den yapan gram altın bugün 1.607,48 TL alış, 1.607,72 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.666,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.416,00 liradan alınıyor, 10.664,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.357.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.216,00 liradan alınıyor, 5.357,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Temmuz itibariyle 2.616,00 liradan alınıyor, 2.678,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 10 Temmuz günü 10.400.13 TL alış, 10,611,81 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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