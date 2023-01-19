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Ne altın ne dolar! Uzman isim en güvenli liman diyerek duyurdu!

19.01.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda yatırımlarına yön vermek isteyenler hangi yatırım aracının daha karlı olacağını merak ediyorlar. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bu karar tüm piyasaları etkileyecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, öyle bir yatırım aracını işaret etti ki duyunca çok şaşıracaksınız. Ne altın ne dolar... 2023 onun yılı olacak!

Ne altın ne dolar! Uzman isim en güvenli liman diyerek duyurdu!

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Açıklanacak olan bu karar piyasaları yakından etkileyecek. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar piyasaların durumuna göre yatırımlarına şekil verecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolardan daha güvenli bir yatırım aracını duyurdu....

NE ALTIN NE DOLAR!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımlarına yön vermek isteyenlere en güvenli liman diyerek gümüşü işaret etti. 2022 yılında gram altın yüzde 43 kazandırırken, gümüşün gramı yüzde 45 kazandırdı. Gümüşün bu yıl da altından daha fazla kazanabileceğini öngören Memiş, ''Bu yıl gümüşün yılı olacak' dedi.

gümüş

REKORA DOYMAYACAK

Memiş'in gümüş fiyatı hakkında son yaptığı açıklaması ise şöyle;
''Gümüşün ons fiyatı 24.13 dolar seviyesinde, diğer videodamda 23.80 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğimi ifade etmiştim. Bugün sabah saatlerinde 23.80 dolar seviyesini test etti, 24.34 dolar seviyesi de görüldü. Şu anda 24 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.Yine 23.80, 23.50 destek seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Ancak buradan hızlı bir toparlanma ile bir sonraki hedefinin 25 devamında 26 dolar seviyesine kadar devam edecebileceğini söyleyebilirim.''

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UZUN VADEDE YİNE KAZANDIRACAK

Uzun vadeli yatırımcılar için oldukça kazançlı bir yatırım aracı olduğu ifade eden Memiş sözlerine şöyle devam etti:

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''Gümüşün gram fiyatı 14.62 lira seviyesinde ekranlarda ancak serbest piyasalarda 15 lira seviyesinin üstünde bir gram fiyatı var. Gümüşün asıl direnç seviyesi 15 ve 16 lira seviyesi. 15 lira seviyesi hızlıca kırılır ve devamında 16 lira seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatındaki yıllık beklentimizde herhangi bir değişiklik yok. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için al-sat yapmadığımız için elimizde ki altın ve gümüşleri şu anda tutmaya gayret gösteriyoruz.''

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