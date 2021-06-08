Ne dolar ne borsa işte mayıs ayının en çok kazandıranı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0,33 oranında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,03, dolar yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

EN FAZLA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.