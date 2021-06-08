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Ne dolar ne borsa işte mayıs ayının en çok kazandıranı!

08.06.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylık en yüksek reel getiri, (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Ne dolar ne borsa işte mayıs ayının en çok kazandıranı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0,33 oranında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,03, dolar yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

EN FAZLA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 2,86, külçe altın yüzde 6,34, dolar yüzde 12,94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,10 ve DİBS yüzde 27,69 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 15,26, külçe altın yüzde 11,12 ve dolar yüzde 3,29 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,39 ve DİBS yüzde 14,21 oranlarında kaybettirmiştir.

Kaynak: İHA

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