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Bitcoin ulusal para birimi oluyor! Ünlü ekonomist kararı destekledi: Arkandayız başkan

08.06.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde "El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek." dedi. Bukele'ye kısa sürede ekonomistlerden destek geldi.

Bitcoin ulusal para birimi oluyor! Ünlü ekonomist kararı destekledi: Arkandayız başkan

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para Bitcoin'in ülkede yasal hale getirilmesi için haftaya Kongre'ye yasa tasarısı sunulacağını belirtti.

4 yıl önce Bitcoin'in kullanılması gerektiğini söylediğini hatırlatan Bukele, "Bu yüzden kampanya vaadimi fiilen gerçekleştiriyorum. Bitcoin yasallaştığı taktirde El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek" ifadelerini kullandı.

El Salvador, Kongre tasarıyı kabul ederse dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olacak.

Böylece ülkenin, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.

Bukele, dün yaptığı açıklamada, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, "Gelecek hafta El Salvador'da Bitcoin'i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre'ye göndereceğim. Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak." demişti.

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Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

İşte Bukele'nin Twitter'da dikkat çeken o paylaşımı;

ÜNLÜ EKONOMİST DESTEK VERDİ

Bukele'nin kripto para açıklamasının ardından birçok ekonomistten destek gelirken ünlü ekonomist Erkin Şahinöz'de "arkandayız başkan" yorumuyla Bitcoin'in ulusal para ilan edilmesine destek verdiğini belirtti.

İşte Şahinöz'ün o paylaşımı;

Kaynak: AA

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